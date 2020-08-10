الصحة الكويتية تسجل 4 حالات وفاة و687 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 4 حالات وفاة و687 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 482 حالة وعدد الإصابات إلى 72 ألفًا و400 حالة، وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي اليوم الاثنين، "إن هذه الحالات ثُبت إصابتها جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

وأضاف "أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 117 حالة، كما تم اجراء 3450 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 535 ألفًا و803 مسحات".

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ودعا السند، المواطنين والمقيمين مجددًا بالالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس /الأحد/ تسجيل 4 حالات وفاة و514 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 478 حالة وإجمالي عدد الإصابات إلى 71 ألفًا و713 حالة.

