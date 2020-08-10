شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 15 يوماً على إصابته بـ«كورونا».. تعرّف على آخر تطورات الوضع الصحي لـ«نزار باهبري» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت إدارة مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة، اليوم (الاثنين)، عن آخر تطورات الحالة الصحية لاستشاري مكافحة العدوى الدكتور نزار باهبري بعد مرور 15 يوماً على إصابته بفيروس كورونا.

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وأوضحت إدارة المستشفى في ردها على استفسار أحد المغردين بموقع “تويتر”، أن “باهبري” بصحة جيدة، ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وكان باهبري قد أصيب بفيروس كورونا الجديد قبل أكثر من 15 يوما، ودخل إثر ذلك مستشفى الدكتور سليمان فقيه لتلقي العلاج اللازم.

وساهم “باهبري” في علاج أكثر من 500 مصاب بفيروس كورونا، كما أنه من ضمن الشخصيات الطبية التي ساهمت في نشر التوعية بشأن الفيروس من خلال المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.