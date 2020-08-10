شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 15 يوماً على إصابته بـ«كورونا».. تعرّف على آخر تطورات الوضع الصحي لـ«نزار باهبري» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت إدارة مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة، اليوم (الاثنين)، عن آخر تطورات الحالة الصحية لاستشاري مكافحة العدوى الدكتور نزار باهبري بعد مرور 15 يوماً على إصابته بفيروس كورونا.
وأوضحت إدارة المستشفى في ردها على استفسار أحد المغردين بموقع “تويتر”، أن “باهبري” بصحة جيدة، ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.
وكان باهبري قد أصيب بفيروس كورونا الجديد قبل أكثر من 15 يوما، ودخل إثر ذلك مستشفى الدكتور سليمان فقيه لتلقي العلاج اللازم.
وساهم “باهبري” في علاج أكثر من 500 مصاب بفيروس كورونا، كما أنه من ضمن الشخصيات الطبية التي ساهمت في نشر التوعية بشأن الفيروس من خلال المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 15 يوماً على إصابته بـ«كورونا».. تعرّف على آخر تطورات الوضع الصحي لـ«نزار باهبري» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.