ليلارد يسجل 51 نقطة ويقود بورتلاند ترايل للفوز على سيكسرز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل داميان ليلارد نجم بورتلاند ترايل بلايزرز 51 نقطة ليقود فريقه إلى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 124-121 والاحتفاظ بأمله في بلوغ الأدوار الإقصائية (البلاي اوف) من الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة.

وهي المرة الخامسة التي يتخطى فيها ليلارد حاجز الـ50 نقطة هذا الموسم والعاشرة في مسيرته ليبقى على مقربة من ممفيس غريزليز صاحب المركز الثامن الاخير المؤهل إلى البلاي أوف.

وكان ليلارد تعرض لحملة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فشله في ترجمة رميتين حرتين حاسمتين خلال خسارة فريقه أمام لوس انجليس كليبرز السبت لكنه رد بأفضل طريقة ممكنة على منتقديه في مواجهة سيكسرز.

وقال ليلارد: كانت هذه المباراة مختلفة لأن موسمنا كان على المحك، لو خسرنا هذه المباراة لما كان مصيرنا بأيدينا، أعتقد أننا رددنا بأفضل طريقة ممكنة وكنا على الموعد، وقد أظهرنا روحاً قتالية في الوقت المناسب.

وأشاد مدرب بورتلاند تيري ستوتس بليلارد بقوله: لقد أظهر التصميم الذي يلعب به خلال مسيرته، لا أعتقد أن أحداً كان يكترث كيف ستكون ردة فعله الليلة.

أما نجم الفريق المخضرم كارميلو انتوني فقال: كان فوزنا صعباً للغاية، كان يتعين علينا بذل جهود إضافية لتحقيقه وقد نجحنا في ذلك.

وخسر سيكسرز جهود نجمه الكاميروني جويل أمبييد لإصابة في كاحله منتصف الربع الأول بعد سقوطه بشكل خاطئ من دون أن يدلي أي مسؤول في فريقه عن وضعه الصحي ومدى خطورة إصابته بعد المباراة، وفي حال غياب أمبييد عن مواجهة فريقه ضد بوسطن في الأدوار الإقصائية ستصبح مهمته معقدة بكل تأكيد.

وتأتي إصابة امبييد لتزيد من محن سيكسرز الذي يعاني أيضاً من إصابة أخرى لنجمه الأسترالي بن سيمونز في الركبة سيخضع على أثرها لعملية جراحية في الايام المقبلة.

وتبدو المنافسة حامية الوطيس بين 4 فرق هي بلايزرز وممفيس وسان انطونيو وفينيكس، حيث لا يفصل بينها سوى فارق ضئيل لانتزاع إحدى بطاقات البلاي أوف.

وأدى فوز بورتلاند ترايل بلايزرز إلى خروج نيو اورليانز بيليكانز وساكرامنتو كينغز من السباق لانتزاع إحدى بطاقات البلاي أوف.

وسجل صانع الألعاب الكاميروني باسكال سياكام 26 نقطة ليقود تورونتو رابتورز إلى الفوز ممفيس غريزليز 108-99 ليحسم المركز الثاني لفريقه حامل اللقب الموسم الماضي في المجموعة الشرقية وراء المتصدر ميلووكي باكس.

أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان ديلون بروكس مع 25 نقطة.

ورفع رابتورز رصيده إلى 50 فوزاً مقابل 19 خسارة.

وتغلب سان انطونيو سبيرز الساعي إلى التواجد في البلاي أوف للمرة الثالثة والعشرين توالياً على نيو أورليانز بيليكانز 122-113.

وسجل ديمار ديروزان 27 نقطة بينها 15 في الربع الاخير في حين كان أفضل مسجل في صفوف الخاسر نجمه الصاعد زيون وليامسون مع 25 نقطة في 27 دقيقة.

وساهم الثنائي أوستن ريفرز وجيمس هاردن في فوز هيوستن روكتس على ساكرامنتو كينغز 129-112 بتسجيلهما 41 و32 نقطة توالياً.

وتغلب بوسطن سلتيكس على أورلاندو ماجيك 122-119 بعد التمديد بفضل 29 نقطة لجايسون تاتوم بينها 5 نقاط في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي و5 أيضاً في الوقت الإضافي.

وتغلب برولكين نتس على لوس أنجلوس كليبرز 129-120 بفضل 27 نقطة لكاريس لوفير و25 لجو هاريس وضمن المركز السابع ومواجهة تورونتو في البلاي اوف، ولم تنفع النقاط الـ39 التي سجلها نجم كليبرز كاوهي لينارد في إبعاد الهزيمة عن فريقه.

وحسم نتس نتيجة المباراة بشكل كبير في نهاية الشوط الأول عندما تقدم على منافسه بفارق 21 نقطة (45-24) وحاول كليبرز العودة في الشوط الثاني من دون أن ينجح في ذلك.

واستمر غياب أبرز نجوم نتس عن صفوفه وهم كيفن دورانت وكايري ايرفينغ ودياندري جوردان.