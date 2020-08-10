ديربي جدة أهلاوي.. الاتحاد يواصل النزيف ويدخل في حسابات الهبوط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

فاز أهلي جدة على غريمه الاتحاد بهدفين لهدف في قمة الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتأزم موقف الاتحاد بعد الخسارة ليبقى على 23 نقطة محتلاً المركز الثالث عشر وبات مهدداً بدخول حسابات الهبوط خاصة أن الفارق بينه وبين أقرب منافسيه الفتح هو نقطة واحدة قبل مواجهة الأخير للهلال وإذا ما فاز فسيتبادل المراكز مع الاتحاد قبل 6 جولات من نهاية الدوري.

واستطاع الأهلي الفوز بفضل نجمه السوري عمر السومة الذي أحرز الهدفين «30 و64» ليصبح هداف الديربي في دوري المحترفين برصيد 11 هدفاً بدأ تسجيلها في ديسمبر 2014، وضرب الأهلي أكثر من عصفور بفوزه الجديد حيث ابتعد بالمركز الثالث برصيد 43 نقطة وقلص الفارق مع النصر الثاني إلى نقطتين، وعادل انتصارات الدوري مع الاتحاد بثلاثين انتصاراً، وكسب الديربي ذهاباً وإياباً في مشهد يتكرر للمرة الثانية بعد انتصارات موسم 2016 وأيضاً حافظ على سجله بدون خسارة أمام غريمه الأزلي بعد 16 مباراة.

وكان الاتحاد الذي تلقى خسارته الثانية توالياً قد حصل على التعادل في الدقيقة 40 بواسطة عبد الإله المالكي بيد أن كتيبة المدرب البرازيلي كاريلي لم تستطع المحافظة على تلك النتيجة أو تعزيزها نتيجة عوامل عدة أهمها تفوق الفريق الأهلاوي بدنياً وضعف ذلك في الجانب الاتحادي كما أن لاعبي الفريق بقيادة فهد المولد لم يكونوا في يومهم أمام كتيبة الأهلي التي قادها السومة والمخضرم حسين عبد الغني.

وفي إطار الجولة ذاتها، تمكن الاتفاق من تحويل تأخره 0-2 أمام الفيحاء إلى فوز بثلاثة أهداف بفضل السلوفاكي كيش من ضربة جزاء وسليمان دوكارا وعلي هزازي «56 و57 و95» وسجل للفيحاء نواف الصبحي وسامي الخيبري «9 و46» ليرتفع رصيد الاتفاق إلى 35 نقطة متقدماً للمركز السابع وبقي الفيحاء الذي تلقى خسارته الثانية توالياً على 27 نقطة بالمركز الحادي عشر.

وتلقى الفيصلي خسارة غير متوقعة من مضيفه ضمك «1-2» ليحيي الثاني آماله في الهروب من الهبوط ببلوغه 21 نقطة بينما تجمد الفيصلي على 38 نقطة في المركز الخامس متقدماً بنقطتين عن الرائد الذي أكتفى بالتعادل من دون أهداف مع مضيفه الوحدة بعدما أهدر ركلة جزاء عن طريق محمد فوزير في مباراة شهدت طرد مدافع الرائد حسين الشويش في الشوط الأول.