467 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين.. و69 بهونج كونج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الاثنين، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت في تصريح صحفي أن حالتي وفاة سجلتا في بلدة كفر عقب وواحدة في بلدة شعفاط وثلاث حالات في محافظة الخليل وحالة في محافظة بيت لحم، وقالت ‮إن محافظة الخليل تصدرت أعلى نسبة في الإصابات الجديدة مسجلة 189 حالة تليها مدينة القدس المحتلة بواقع 172 إصابة.

وأوضحت في بيانها أن هناك 24 من مصابي كورونا في غرف العناية المركزة، بينهم ثلاثة مرضى على أجهزة التنفس الصناعي، واستأنفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الدراسة، الاثنين، في المدارس الثانوية بالضفة الغربية المحتلة فحسب، وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن الدراسة بشكل عام ستنتظم في السادس من سبتمبر/ أيلول المقبل، ويبقى ذلك مرتبطاً بتطور وضع الجائحة.

في سياق متصل، سجلت هونج كونج 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، منها 67 حالة محلية، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه السلطات مُنذ نحو ستة أسابيع لاحتواء عودة ظهور الفيروس، ومنذ أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أصيب أكثر من 4000 شخص في هونج كونج بالفيروس توفي منهم 55، وسجلت هونج كونج، الأحد، 72 حالة إصابة جديدة.