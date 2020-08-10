شكرا لقرائتكم خبر عن عربي يهتك عرض سيدة حامل في مترو دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين
باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة شاب عربي (33 عاماً) متهم بهتك عرض سيدة حامل خلال ركوبها مترو دبي. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي، حيث تعمد المتهم الوقوف خلف السيدة والالتصاق بجسدها رغم تحذيراتها المتكررة له.
وحسب شهادة السيدة في تحقيقات النيابة أنها لاحظت تعمد المتهم الالتصاق بها، رغم وجود أماكن شاغرة في المترو، فطلبت منه بشكل مستمر الابتعاد إلا أن المتهم لم يستجب لطلبها المتكرر، حيث صرخت في وجهه ففر هارباً، وأبلغت الشرطة التي تعقبته وتمكنت من تحديد هويته، وتم إلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة.
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