باشاك التركي يقترب من العراقي «ميمي» مقابل 1.5 مليون دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أبدت الهيئة الإدارية لنادي باشاك شهير التركي رغبتها في التعاقد مع مهاجم المنتخب العراقي الأول لكرة القدم مهند علي «ميمي» لكي يمثل فريقها الكروي الاول في الموسم المقبل.

وذكرت مصادر مقربة من اللاعب «ميمي»: «نادي باشاك شهير التركي، تفاوض بشكل رسمي من أجل ضم اللاعب مهند علي لصفوفه في الموسم المقبل، وتفاوضت إدارة النادي التركي مع ميمي عن طريق طرف مقرب منه، حيث طلب ميمي مليوني دولار، لكن النادي التركي دفع مليوناً ونصف المليون دولار، وهو لديه رغبة كبيرة جداً بالظفر بخدمات اللاعب».

وتوقع المصدر أن تسفر المفاوضات عن اتفاق بين الطرفين، لأن هناك رغبة كبيرة من قبل الفريق التركي لغرض ضم ميمي.

يذكر أن ميمي كان قد أنهى مؤخراً إعارته من قبل فريق الدحيل القطري إلى فريق بورتيمونينسي البرتغالي.