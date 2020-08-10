شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تأجيل محاكمة البشير وآخرين بطلب من «الدفاع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأجلت جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، وسبعة وعشرين شخصاً آخرين، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 بعد رفع محامي ثلاثة من المتهمين طلب الإفراج عنهم بكفالة إلى محكمة الاستئناف، وفق مصدر قضائي.
وقال المعز حضره، المحامي المتقدم بالدعوى ضد البشير وآخرين، الاثنين، «تأجلت جلسة المحكمة التي كان من المفترض أن تعقد الثلاثاء في 11 أغسطس/ آب حتى تقرر محكمة الاستئناف في طلب تقدم به محامو المتهمين علي الحاج محمد وإبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف، للإفراج عنهم بالضمان»، علماً بأن محكمة البداية رفضت طلبهم هذا.
وعُقدت في الحادي والعشرين من يوليو/ تموز أولى جلسات محاكمة البشير والمتهمين السبعة والعشرين، وهم عسكريون ومدنيون، ولكن القاضي عصام محمد ابراهيم رفع الجلسة بعد وقت قليل حتى 11 أغسطس/ آب.
وقال رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد ابراهيم بعد افتتاح الجلسة «لدينا ثمانية وعشرون متهماً... هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع».
وقال على الأثر «هذه القاعة لا تتسع لكل محامي الدفاع وعددهم 199. لذلك، قررنا رفع هذه الجلسة لاتخاذ تدابير أفضل». (أ ف ب)
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