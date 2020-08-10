وسط مخاوف من "موجة ثانية"... مصر تقرر عودة عمل مستشفيات العزل

وصرح محمد طالب، مدير مستشفى النجيلة للعزل في محافظة مطروح، خلال مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي"، بأن وزيرة الصحة اجتمعت مع مديري مستشفيات العزل وقررت أن تعود مستشفيات العزل إلى العمل مره أخرى حتى يكونوا على أتم الاستعداد، معقبا: "لدينا بالفعل حالات إصابة في المستشفى الآن".

وأضاف طالب أنه خلال الفترة الماضية، قلت أعداد الإصابة بفيروس كورونا ، وبناء على هذا وعلى قرار وزيرة الصحة تم غلق مستشفيات العزل، ولكن تحسبا لقدوم موجة ثانية واحتمالية أن تكون الموجة أشد وأقوى من الأولى.

وأضاف أن المستشفى عادت إلى العمل منذ 3 أيام، مشيرا إلى أن عدد الإصابات المتواجده حاليا عدد بسيط، وشدد أن وزارة الصحة المصرية على أتم استعداد لاستقبال أي موجة ثانية من فيروس كورونا.

وكان أسامة هيكل، وزير الدولة المصري لشؤون الإعلام، قد قال إن الحكومة تتوقع موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، في البلاد.

وأشار هيكل في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "الوطن" المصرية إلى أنه متوقع أن يكون هناك "موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة، وتابع قائلا: "لكن التوقعات لا تشير إلى أنها ستكون بنفس خطورة الموجة الأولى".