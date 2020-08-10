وقالت مدللي: "ينعقد المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان إنسانيّاً في مواجهة تداعيات تفجير 4 آب عند الرابعة عصراً بتوقيت بيروت، العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك، عبر الاتّصال التقني"، بحسب ما ذكرت قناة "mtv" اللبنانية.
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وتابعت: "من خلال الاتصالات الدبلوماسيّة التي مهّدت للمؤتمر، يظهر الالتفاف والتضامن والعروض التي تلقاها لبنان حول ما الذي يرغب بأن تساعده الدول به".
وعن التضامن الدولي مع لبنان، قالت مدللي: "يؤشّر إلى رسالة سياسية دوليّة، بأنّ لبنان غير متروك، وأنّ المجتمع الدولي لن يتخلّى عنه، خصوصاً أنّ الجميع منشغل بأولويّة معالجة داء الكورونا"، بحسب الوكالة.
وأضافت: "المؤتمر سيمثّل فرصة للبنان لكي يدرك مدى وقوف العالم إلى جانبه، ومدى التضامن معه في الأمم المتحدة، وذلك على مستوى لا سابق له في العالم. وقبيل انعقاد المؤتمر، سألت الدول عن حاجات لبنان وأبلغت عن استعداداتها الكبيرة في هذا المجال".
وختمت السفيرة: " ولم يُعرَف بعد ما إذا كانت المساعدة عينيّة فقط في مجالات الطبابة والدواء ومواد إعادة الإعمار والغذاء، أم ستتخطّاها أيضاً إلى الدعم المالي، وقد أعدّ مكتب الشؤون الإنسانيّة التابع للأمم المتحدة في بيروت تقريراً حول تداعيات التفجير والاحتياجات سيُعرَض في المؤتمر".
كانت هذه تفاصيل خبر سفيرة لبنان في الأمم المتحدة: العالم كله سيساعد لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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