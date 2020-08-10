وإذا حدث واستقالت الحكومة، فإن استقالتها تأتي على خلفية الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت الذي أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، وخلف أضراراَ جسيمة في بيروت.
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وفي السياق قدمت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد ووزير البيئة دميانوس قطار، استقالتهم من الحكومة، أمس الأحد.
وأسفر انفجار 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي (4 أغسطس/ آب)، عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين وتشريد أكثر من 300 ألف شخص، وخلف الانفجار أضراراَ جسيمة ودمارا وخرابا في مدينة بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"سبوتنيك": توجه لاستقالة الحكومة اللبنانية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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