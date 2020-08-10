مصادر لـ"سبوتنيك": توجه لاستقالة الحكومة اللبنانية اليوم

وإذا حدث واستقالت الحكومة، فإن استقالتها تأتي على خلفية الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت الذي أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، وخلف أضراراَ جسيمة في بيروت.

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وفي وقت سابق من اليوم، قدمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، استقالتها الخطية إلى رئيس الحكومة حسان دياب.

وفي السياق قدمت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد ووزير البيئة دميانوس قطار، استقالتهم من الحكومة، أمس الأحد.

وأسفر انفجار 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي (4 أغسطس/ آب)، عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين وتشريد أكثر من 300 ألف شخص، وخلف الانفجار أضراراَ جسيمة ودمارا وخرابا في مدينة بيروت.