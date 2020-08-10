الجيش اليمني يستعيد موقع جبل صفوان في البيضاء بمواجهات مع الحوثيين

القاهرة – سبوتنيك. وتمكن الجيش اليمني خلال تلك المعارك من استعادة مواقع عدة من قبضة الجماعة أهمها جبل صفوان.
© AP Photo / Hani Mohammed
وأبلغ مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك"، بأن "أنصار الله" شنت عملية واسعة على مواقع للجيش اليمني وقبليين موالين له في منطقة قيفة بمديرية القريشية شمال غربي البيضاء، دارت على إثرها معارك عنيفة استخدمت خلالها أسلحة ثقيلة.
وأضاف أن الجيش اليمني تمكن خلال المعارك التي تركزت في ذي كالب وجبل نوفان ويكلا وغيرها، من كسر الهجوم، واستعادة جبل صفوان ومواقع أخرى تابعة لـ "أنصار الله".
وتمكن الجيش والقبليين من تدمير تعزيزات للجماعة مكونة من دبابتين وآليتين.
ووفقاً للمصدر، أسفرت المعارك التي لا تزال مستمرة، عن مقتل وإصابة العديد في صفوف الطرفين، بينهم القيادي الميداني في الجيش اليمني معاذ جبر، أبو صريمة، واثنين من مرافقيه، إضافة إلى قيادي آخر من "أنصار الله".
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