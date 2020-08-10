مسؤول روسي يشرح كيف خدع مؤسس "الخوذ البيضاء" الغرب

قال ألكسندر فينيديكتوف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن البريطاني جيمس لو ميسورييه، مؤسس ومدير منظمة "الخوذ البيضاء"، لم يهتم إلا بالحياة المترفة. ولهذا فإنه خدع حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا والدانمارك وهولندا من خلال فبركة الحوادث المدوية لكي يحصل منها على المنح المالية.
وأشار إلى أن المحتال انتحر بعدما انكشفت الفضيحة.
وعثر على جيمس لو ميسورييه ميتا في تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وقيل في رواية رسمية إنه قضى منتحرا.
وبحسب "الخوذ البيضاء" فإن المنظمة تعمل على إنقاذ المنكوبين في مناطق سورية تخضع لسيطرة المعارضة. وانكشف مرارا أنها قامت بنشر معلومات كاذبة وفيديوهات مفبركة من بينها ما أتاح للغرب فرصة اتهام السلطات السورية باستخدام السلاح الكيميائي.
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