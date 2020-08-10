صورة أبهرت الآلاف... هل أضيئت قلعة حلب التاريخية بعلم لبنان

كان مما تناقلته تلك الصفحات خبر إضاءة قلعة حلب في سوريا بألوان العلم اللبناني، لكن هذا الخبر غير صحيح، بحسب خدمة تقصي الحقائق في "فرانس برس".

وأرفقت صورة المنشور التي تظهر قلعة حلب مضاءة بالعلم اللبناني بالتعليق "إضاءة العلم اللبناني على قلعة حلب تضامنا مع لبنان".

وانتشر الخبر على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر https://www.instagram.com/p/CDmb7NclnYB/، حيث شاركه عشرات المستخدمين في بضع ساعات.

ونشرت الرئاسة السورية على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مضمون برقية توجّه فيها الرئيس السوري بشار الأسد إلى نظيره اللبناني ميشال عون بالتعازي، معربًا عن ألمه تجاه ما حدث في مرفأ بيروت.

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إلا أن خبر إضاءة قلعة حلب بألوان علم لبنان غير صحيح، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس في سوريا.

وقد نفى عدد من السكان المقيمين قرب قلعة حلب لوكالة "فرانس برس" حدوث أي تغيير في إضاءتها في الأيام الماضية، فيما لم يصدر أي إعلان رسمي عن إضاءتها بألوان علم لبنان.

ويمكن من خلال التفتيش عبر محرّكات البحث العثور على الصورة الأصلية قبل التعديل عليها لجعل القلعة تبدو وكأنها مضاءة بألوان علم لبنان.