انخفاض وأمطار... الكشف عن درجات الحرارة في مصر خلال الأيام الثلاثة المقبلة

وتوقعوا حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة، اليوم الاثنين، ليسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون الطقس ليلا معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

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أما غدا الثلاثاء، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية، صباح الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين.

بينما تكون ذورة الانخفاض على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، يوم الأربعاء، إذ تصل درجة الحرارة العظمى فيه إلى 34 درجة، ويكون الطقس مائلا للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.