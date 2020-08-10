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وأضاف البيان أن اعتقالهم تم "وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية والذي يقومون بتوزيع ما يسمى بالكفالات على عوائل عصابات داعش الإرهابية".
وأشارت البيان إلى "قيام الوكالة بتدوين أقوال الإرهابيين الأربعة وإحالتهم إلى الجهة المختصة لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات العراقية توقع بعصابة تمنح كفالات لعوائل "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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