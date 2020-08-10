الجزائر... تحذير من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مصالح الأرصاد الجوية حذرت من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة على الولايات الغربية، موضحة أن موجة الحر ستجتاح ولايات الشلف، معسكر، غليزان، وعين الدفلى.

​وأضافت أن موجة الحر ستتعدى 45 درجة مئوية بداية من السادسة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا من اليوم الاثنين.