شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 467 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت في تصريح صحفي أن حالتى وفاة سجلتا فى بلدة كفر عقب وواحدة فى بلدة شعفاط، وثلاث حالات فى محافظة الخليل وحالة في محافظة بيت لحم.
وقالت إن محافظة الخليل، تصدرت أعلى نسبة فى الإصابات الجديدة مسجلة 189 حالة تليها القدس بواقع 172 إصابة.
وأوضحت فى بيانها أن هناك 24 من مصابى كورونا فى غرف العناية المركزة، بينهم ثلاثة مرضى على أجهزة التنفس الصناعي.
واستأنفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الدراسة، اليوم، الاثنين، فى المدارس الثانوية بالضفة الغربية المحتلة فحسب.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن الدراسة بشكل عام ستنتظم في السادس من سبتمبر، ويبقى ذلك مرتبطا بتطور وضع الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 467 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات بين الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.