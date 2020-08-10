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تسجيل 467 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات بين الفلسطينيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس المستجد، وسبع وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأضافت في تصريح صحفي أن حالتى وفاة سجلتا فى بلدة كفر عقب وواحدة فى بلدة شعفاط، وثلاث حالات فى محافظة الخليل وحالة في محافظة بيت لحم.

 

وقالت ‮إ‬ن محافظة الخليل، تصدرت أعلى نسبة فى الإصابات الجديدة مسجلة 189 حالة تليها القدس بواقع 172 إصابة.

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وأوضحت فى بيانها أن هناك 24 من مصابى كورونا فى غرف العناية المركزة، بينهم ثلاثة مرضى على أجهزة التنفس الصناعي.

 

واستأنفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الدراسة، اليوم، الاثنين، فى المدارس الثانوية بالضفة الغربية المحتلة فحسب.

 

وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن الدراسة بشكل عام ستنتظم في السادس من سبتمبر، ويبقى ذلك مرتبطا بتطور وضع الجائحة.

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