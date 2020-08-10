شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول طبى لبنانى : الجسر الجوى الإغاثى المصرى يراعى احتياجات لبنان الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مستشار وزير الصحة اللبناني الدكتور حسين محيدلى عن تقدير بلاده البالغ للجسر الجوى الإغاثى الذى أقامته مصر سريعا بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعما للبنان ومساندة له في ظل تداعيات المحنة الكبيرة التى يمر بها جراء الانفجار المدمر الذى تعرضت له العاصمة بيروت، مشيرا إلى أن الهبة المصرية تراعى احتياجات لبنان فى ظل هذه الكارثة الإنسانية الكبيرة.

وقال محيدلي، خلال استقبال طائرة الشحن العملاقة الثالثة ضمن الجسر الجوي الإغاثي المصري في مطار رفيق الحريري الدولى (مطار بيروت) ممثلا عن الجانب اللبناني – إنه فور وقوع كارثة انفجار ميناء بيروت البحري، بادرت مصر، وعلى نحو عاجل، إلى تقديم المساعدة ويد العون إلى الشعب اللبنانى، حيث بدأت الطائرات الإغاثية المصرية التي تحمل مساعدات كبيرة ومتعددة بالغة الأهمية، في التوافد والهبوط فى بيروت.

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وأضاف "ما تتميز به الهبة المصرية المقدمة في إطار الجسر الجوي الإغاثى، أنها تراعى متطلبات لبنان واحتياجاته في ظل هذا الظرف العصيب"، مُثمنا في هذا الصدد تنوع المساعدات المصرية ومراعاتها متطلبات القطاع الطبي والصحي وكذلك قطاع البناء بما تتضمنه من مواد إعادة الإعمار.

وأشار محيدلى إلى أن مصر حرصت على تقديم هبة سخية تتمثل في الكميات الكبيرة من المواد الإغاثية، لا سيما الدقيق للمساعدة في استمرار عمل المخابز والأفران، بعدما تضررت صوامع تخزين القمح الاستراتيجية داخل ميناء بيروت البحري، بصورة بالغة جراء الانفجار الهائل الذي حدث يوم، الثلاثاء، الماضي.

وتابع : "باسم وزير الصحة الدكتور حمد حسن والشعب اللبنانى، أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الشقيقة مصر، قيادة وحكومة وشعبا، وكافة سلطات الدولة المصرية المختلفة على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، وهذه المساعدات الإغاثية ليست بغريبة على مصر التي لطالما وقفت ولا تزال إلى جانب لبنان في مختلف الظروف".