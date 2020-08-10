فتح معبر رفح الثلاثاء استثنائيا في كلا الاتجاهين

أعلنت السفارة الفلسطينية في مصر، الاثنين، عن فتح معبر رفح البري، لمدة ثلاثة أيام، بدءا من غد الثلاثاء وحتى الخميس.
وقالت السفارة، في بيان تلقّت "الخليج 365" نسخة عنه، إن المعبر، سيفتح بشكل استثنائي، في كلا الاتجاهين، لخروج المسافرين الفلسطينيين، وعودة العالقين بمصر.
وهذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها المعبر أمام الراغبين بمغادرة القطاع، منذ إغلاقه منتصف مارس/آذار الماضي، بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم فتحه استثنائيا عدة مرات، لدخول العالقين خارج القطاع فقط.
وتنفّذ وزارة الداخلية بغزة (تديرها حركة حماس) حجرا صحيا إلزاميا، في مراكز خاصة، لكافة العائدين إلى القطاع، لمدة 21 يوما، قابلة للتجديد.
ولم يتفش وباء كورونا في غزة، فيما تنحصر الإصابات بالفيروس، داخل مراكز الحجر الصحي التي تستقبل العائدين إلى القطاع من الخارج.
وتقول وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد المصابين بالفيروس في غزة بلغ 81، تعافى منهم 71، وتوفي شخص واحد.
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