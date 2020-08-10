إمرأة ضعيفة كلوحةٍ من دون ألوان

الحياة كلوحةٍ فنية تحتاج إلى ألوان لتضفي لجمالها جمال.. نحن الرسامين، و اﻷلوان كثيرة..

لكن ليس جميعنا مبدعين؛ ﻷن ليس كل من مسك الفرشاة هو رسّام موهوب.

فالبعض يلوّن لوحته و بدل من أن يضفي لها جمال يدمرها! و البعض الآخر لا يسعى لأن يلونها أصلاً، و هناك من يصعب عليه أن يلوّن لوحته بالشكل الذي يريده.. كالمرأة عند بعض المجتمعات، و في مجتمعنا تحديداً نظراً لما يفرضه عليها الشرع و المجتمع و كون أنها أنثى ضعيفة في نظر الكثير..

فعندما أتحدث عن الشرع، فليس هناك مجال للأعتراض أو حتى فرض الرأي لأننا مجتمع مسلم و محافظ فيجب علينا أن نمارس حياتنا بالشكلِ الذي فرضه علينا ديننا.. لكنني أحب أن أذكّر بأن الإسلام لم يمنع المرأة كما يفعل بعض أفراد المجتمع من متاع الحياة.. فأحل لها حق التمتع في الحياة بحدودٍ يجب أن لا تتجاوزها.

و لكن حينما آتي ﻷتحدث عن المجتمع أو لأقول بعض أفراد المجتمع أرى أن هنا تكمن المشكلة.. فالبعض لا يزال ينظر للمرأة على أنها ضعيفة كما كانوا ينظرون لها قديماً و أنها لا تستطيع أن تلوّن لوحتها بالشكل الذي تريده.. و ما يزيد من حدة المشكلة في وجهة نظري، أن المرأة في كثير من الحالات هي التي تجعل من حولها ينظرون لها على أنها ضعيفة و لا يحق لها أن تلوّن لوحتها كما تريد.. فتكون مُنقادة، لا تتخذ قرارات بشأن حياتها و تجعل من نفسها دمية يُحركها و يوجهها من حولها كما يريدون لا كما تُريد..

لا شك بأن المرأة كأنثى مخلوق ضعيف.. جسدها أضعف عما سواها.. و مشاعرها رقيقة.. و تحتاج في كثير من اﻷحيان إلى رجل ليسندها و يدعمها.. و لكن ليس للحد الذي يجعل منها دمية منقادة..

المرأة تحتاج ﻷب يسندها و ﻷخ يحن عليها و لزوج يشاركها حياتها و يجملها لها.. و لكنها لا تحتاج لرجل يتحكم بلوحتها.. فيجب أن تُترك كل لوحة لصاحبها رجل كان أو إمرأة.. و له حرية التلوين..

لا تزال القصص كل يوم تطرق أسماعنا بما تسيل لها الدموع من الألم حزناً و حرقة..

إمرأة ضُربت..

إمرأة سُلبت حقوقها..

إمرأة تمت إهانتها..

لماذا! ﻷنها بكل بساطة دمية منقادة.

يجب على كل إمرأة أن لا تجعل من نفسها كتلك المرأة.. فالشرع و القانون قد كفلا حقها في أن تلون لوحتها بالشكلِ الذي تريده.

– كوني إمرأة رقيقة، لا تكوني دمية منقادة.

كتبه: جنان صالح – قانونية

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