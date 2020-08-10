بعد انفجار بيروت.. مصر تنقل شحنات «المواد الخطرة» إلى أماكن آمنة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان الأحد، اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة تجاه الشحنات الخطرة داخل مخازن المطارات المصرية، من خلال نقلها إلى أماكن تحزين آمنة، بعد قرابة أسبوع من انفجار مرفأ بيروت المدمر.

وقررت الوزارة في بيانها الذي نشرته على صفحتها في «فيسبوك»: «تشكيل لجنة عليا تضم كافة الجهات المعنية، وستكون مهمة اللجنة فحص وحصر كافة الشحنات والمخازن وحاويات التخزين بقرية البضائع وساحات التخزين التابعة لميناء القاهرة الجوي، وكافة المطارات على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال المواد الخطرة، والإفراج عنها فوراً أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة خارج نطاق الموانئ الجوية والوجود السكاني، وذلك للتصدي لأي مخاطر قبل حدوثها.

وأسفر انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، عن تدمير المرفأ وإحداث دمار هائل في محيطه، وعن مقتل 158 شخصاً، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين. وتحدثت وزارة الصحة عن وجود 21 مفقوداً.

وبحسب السلطات، فإن الانفجار نجم عن حريق في مستودع خُزّنت فيه 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم المصادرة من إحدى السفن منذ عام 2013 من دون اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة.

وقدرت الأمم المتحدة قيمة المساعدات التي يحتاجها لبنان في الأشهر الثلاثة المقبلة، بنحو 117 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الطبية ومتطلبات الإيواء وتوزيع المواد الغذائية، وتنفيذ برامج لاحتواء تفشي فيروس كورونا وغيرها.