الليرة التركية تعاود الانخفاض مع ارتفاع تكاليف التمويل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الليرة التركية مجدداً، الاثنين، بعد أن لامست مستوى قياسياً منخفضاً الأسبوع الماضي، إذ هبطت 0.8% مقابل الدولار، بينما واصل البنك المركزي رفع بعض تكاليف الاقتراض عبر قنوات خلفية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.

وارتفع متوسط ​​تكلفة التمويل إلى 8.08%، من 7.88% الأسبوع الماضي، و7.34% في منتصف يوليو/ تموز. وحتى مع ارتفاع التوقعات لرفع سعر الفائدة الرسمي لوقف عمليات البيع، أشارت السلطات التركية أواخر الأسبوع الماضي إلى أنها ستركز في الوقت الحالي على أدوات أخرى.

وسجلت الليرة، التي هبطت في سبعة من أيام التداول العشرة الأخيرة، 7.34 مقابل الدولار. ووصلت الليرة إلى مستوى تاريخي متدن خلال المعاملات عند 7.3650، الجمعة، وهي من بين الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، بانخفاض 19%.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقد يؤدي مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة إلى ارتفاع التضخم وتعميق الانكماش.

وكان البنك المركزي التركي تحرك خلال الأيام الماضية لتعديل تمويل السوق عبر تشديد الائتمان قليلاً، لكنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 8.25%.

وخلال التداولات صعد مؤشر الأسهم القيادية في بورصة إسطنبول 0.68%، في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.39%.

(رويترز)