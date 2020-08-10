شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تختبر تتبع مصدر التغريدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختبر منصة «تويتر» تقنية جديدة تساعد مستخدميها في تتبع مصدر التغريدات، وأشار موقع «إنجادجيت» التقني المتخصص إلى أن التقنية الجديدة على «تويتر» ستظهر بصورة مباشرة عدد الاقتباسات التي استخدمت فيها تلك التغريدة، ومصدر التغريدة الأصلي، وستساعد تلك التقنية في تتبع التغريدات ومعرفة الهدف الأصلي من التغريدة الأصلية والتي تساعد بدورها في متابعة ووقف الأخبار والتغريدات المضللة.

ولم تذكر منصة «تويتر» المدة المتوقع أن يتم فيه دعم تلك الميزة لكل مستخدميها، مكتفية بأن اختبار تلك التقنية سيكون على نطاق محدود لفترة من الوقت لحين انتهاء عمليات الاختبارات الخاصة بها بصورة كاملة.

(وكالات)

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