تراجع التضخم السنوي بمصر إلى 4.2% في يوليو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الجهاز المركزي المصري للتعبة العامة والإحصاء، الاثنين، إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 4.2% على أساس سنوي في يوليو/ تموز، من 5.6% في يونيو/ حزيران.

وبهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% تزيد ثلاث نقاط مئوية، أو تنقصها.

وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس «الأرقام جاءت متوافقة مع التوقعات وأقل من مستهدفات البنك المركزي وتحت السيطرة منذ فترة».

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم الرئيسي ليبلغ 0.4% في يوليو/ تموز، مقارنة مع 0.1% في يونيو/ حزيران.

وعزا جهاز الإحصاء ذلك الصعود إلى «ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 11.2% وخدمات الفنادق 2.7% وخدمات مرضى العيادات الخارجية 1.5%».

ورفعت وزارة الكهرباء في مصر أسعار الكهرباء بين 17 و26.7% في السنة المالية الجديدة 2020-2021 التي بدأت في أول يوليو/ تموز للمنازل، وللمتاجر التي تستهلك حتى 250 كيلووات ساعة شهرياً بنسبة 4.3%.

وقال الجهاز إن أسعار مجموعة الخضراوات انخفضت 1.8% واللحوم والدواجن 2.2% والفاكهة 3.7% والأسماك والمأكولات البحرية 2.3%.

وتوقعت السويفي أن يظل مستوى التضخم عند مستوى أقل من 0.5% مقارنة مع الشهر السابق في أغسطس/ آب، وأقل من 0.75% في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول.

(رويترز)