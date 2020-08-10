صعود الدولار وتراجع الأسترالي والنيوزيلندي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الدولار في المعاملات المبكرة بلندن، الاثنين، بما في ذلك أمام اليورو، والفرنك السويسري، وسط تركيز المستثمرين على التحفيز المالي في الولايات المتحدة والتوترات الأمريكية الصينية قبيل محادثات تجارية مهمة في 15 أغسطس/ آب.

وبعد انهيار المحادثات في واشنطن بشأن الجولة التالية من التحفيز المالي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوامر تنفيذية، السبت، تتضمن الاستعادة الجزئية لمدفوعات البطالة المحسنة لعشرات الملايين من الأمريكيين العاطلين عن العمل.

وكتب تو لان نوين، المحلل في كومرتس بنك «بعض التحفيز أفضل من لا شيء.

على الأقل هكذا ترى السوق على ما يبدو، ولهذا السبب يرجع الارتفاع المتوسط للدولار».

وزاد المضاربون صافي مراكزهم المدينة في الدولار على مدى أحدث أسبوع، بحسب بيانات العقود الآجلة الأسبوعية الصادرة، الجمعة.

وخلال التداولات، كان مؤشر الدولار مرتفعاً 0.1% إلى 93.5.

وهبط اليورو 0.2% إلى 1.17685 دولار، ونزل الفرنك السويسري، أحد الملاذات الآمنة، 0.2% أيضاً مقابل العملة الأمريكية إلى 0.914.

وكان الدولار تدعم أواخر الأسبوع الماضي بفعل تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين كبار من هونج كونج، والصين.

وارتفعت الكرونة النرويجية نحو 0.1% إلى 9.0430 كرونة للدولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.6588 دولار أمريكي، وفقد الدولار الأسترالي 0.1% ليسجل 0.71525.

وسجلت أستراليا، الاثنين، زيادة قياسية في وفيات «كوفيد-19». واستبعد رئيس الوزراء سكوت موريسون، رفع إغلاقات الحدود الداخلية قبل عيد الميلاد.

وخفض البنك المركزي الأسترالي نظرته المستقبلية للاقتصاد الوطني، الجمعة، وحذر من استمرار البطالة مرتفعة لعدة سنوات.

(رويترز)