شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم سناتوران.. الصين تفرض عقوبات على 11 أمريكياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين، الاثنين، فرض عقوبات على 11 أمريكياً، بينهم السناتوران ماركو روبيو، وتيد كروز، رداً على خطوات مشابهة اتخذتها واشنطن بحق مسؤولين صينيين، على خلفية حملة بكين الأمنية في هونج كونج.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، الاثنين: «قررت الصين فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين تصرّفوا بشكل سيئ في ما يتعلق بمسائل على صلة بهونج كونج، وتشمل العقوبات مدير منظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، ورئيس الصندوق الوطني للديمقراطية كارل جيرشمان».

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