شرطة أبوظبي: تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة خطرة تهدد السلامة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حذرت شرطة أبوظبي من الخطورة الشديدة والتبعات الوخيمة لتجاوز بعض السائقين الإشارة الضوئية الحمراء بسبب عدم الانتباه والانشغال عن الطريق، موضحة أن قطع الإشارة الحمراء يعني حدوث كارثة لمستخدمي الطريق، أو وقوع حادث بليغ على الأقل، حيث تصنف مخالفة عبور الإشارة الحمراء ضمن المخالفات الخطرة.

وحددت ثلاثة أسباب وراء تجاوز السائقين للإشارة الضوئية الحمراء، هي زيادة السرعة على التقاطعات لإدراك الإشارة الخضراء، وعدم الانتباه، والانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف والعالم الافتراضي، داعية السائقين إلى إدراك خطر هذه المخالفة على حياتهم وحياة السائقين الآخرين، وإلى الالتزام بقوانين وأنظمة المرور.

ودعت السائقين إلى الانتباه والتركيز أثناء القيادة وتجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة، تجنباً لانحراف المركبة أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وأكدت أنها تتابع باهتمام رصد مخالفات تجاوز الإشارة من خلال كاميرات الرقابة على التقاطعات بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم في أبوظبي، وتشمل قطع الإشارة الضوئية الحمراء، وتصوير المركبات العابرة للتقاطع بسرعات زائدة على السرعة المقررة للشارع.

وذكرت أن غرامة مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للمركبات الخفيفة 1000 درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة 30 يوماً، وبالنسبة للشاحنات فالمخالفة المالية 3000 درهم، ووقف الرخصة لمدة عام، يبدأ من تاريخ سحب رخصة المركبات الثقيلة المتجاوزة للإشارة الحمراء.