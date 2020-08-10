«التربية»: 808 أشخاص يشاركون في برنامج «المهارات الحياتية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت فعاليات برنامج «المهارات الحياتية» ضمن أنشطة «صيفكم ويانا» الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم مؤخراً، بهدف تقديم تجربة تعليمية ملهمة تثري مهارات جميع أفراد المجتمع خلال فصل الصيف.

وبلغ عدد المسجلين في برنامج «المهارات الحياتية» الذي يتم تنظيم أنشطته عن بعد، 808 أشخاص، وشمل موضوعات عدة، منها التصوير الفوتوغرافي، والفيديو، والمونتاج، والبناء، والتصميم الداخلي، وتصميم مواقع الإنترنت، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والروبوت والرسم الهندسي «الأوتوكاد»، وتصميم الألعاب الرقمية ثلاثية الأبعاد.

كما تضمن موضوعات في تصميم المجوهرات والأحجار الكريمة والصناعات العطرية، وفنوناً وأعمالاً يدوية، والتسويق الإلكتروني، ومقدمة في علم البيانات باستخدام Power BI وبرنامج الإكسيل، والخط الكوفي المربع وخط الرقعة والإسعافات الأولية وأساسيات التمريض.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الحياتية لدى المشاركين وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم على التفاعل الاجتماعي والتواصل مع الآخرين، إضافة لتمكين المشاركين بالمهارات المتنوعة من عالم المهن والحرف.

(وام)