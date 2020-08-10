شكرا لقرائتكم خبر عن 5118 إصابة بـ«كورونا» في روسيا.. و1687 في إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت السلطات الروسية، الاثنين، 5118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 892654، ما يمثل رابع أعلى عدد إصابات في العالم، وارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 15001 بعد أن قالت السلطات في تقريرها اليومي عن فيروس كورونا، إن 70 شخصاً توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات فريق العمل الحكومي لمكافحة مرض «كوفيد-19» في إندونيسيا، الاثنين، تسجيل 1687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 127083، وأوضحت البيانات أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا سجلت 42 وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 5765.
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