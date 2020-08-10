فيديو يثير ضجة... ما حكاية سقوط أجزاء من نيزك في العاصمة اليمنية

يظهر في المقطع الممتد على بضع ثوان نقطة مضيئة وسط مجموعة من السحب ليلا. وقد جاء في التعليقات المرافقة لهذا الفيديو: "شاهد بالفيديو: سقوط أجزاء من نيزك يقال إنها صنعاء وبعض المحافظات ومنها محافظات المحويت والجوف وغيرها"، لكن الادعاء خطأ، والمقطع ملتقط في الولايات المتحدة قبل نحو عشرة أيام.
حصد المقطع مئات المشاركات على مواقع التواصل من فيسبوك
وبدأ بالانتشار بحسب ما وقع عليه فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة "فرانس برس" في الثامن من أغسطس/ آب 2020، تزامنا مع نشر وسائل إعلاميّة يمنيّة (2,1) خبرا عن "ظهور ضوء في سماء مدينة صنعاء وما حولها"، قيل إنه لاحتراق صخور نيزكية في الغلاف الجوّي للأرض.
اليمن .نيزك ينفجر في سماء العاصمة صنعاء— يحي اليتيم (@yahayteem) August 8, 2020
وبالشهادات تم مشاهدته من ذمار ومن الجوف والمحويت . pic.twitter.com/9S2ySh9uYQ
ولكن بعد تقطيع الفيديو من قبل خدمة تقصي الحقائق في "فرانس برس" إلى مشاهد ثابتة والتفتيش عنها عبر محركات البحث، تبين أنه مصوّر في الولايات المتحدة ومنشور على حساب المغنية الأمريكية آمبر كوفمان على موقع تويتر في 29 تموز/يوليو 2020، أي قبل عشرة أيام على ظهور الضوء في سماء اليمن.
وعلقت كوفمان باللغة الإنجليزية، قائلة: "لقد رأينا للتو أكثر الأشياء جنونا في حياتنا وتمكنت من التقاط بعد المشاهد….نيزك على مر العصور!".
ويمكن سماع كلمات "ما هذا ... يا إلهي"، ولكن عمد ناشرو المقطع المضلل إلى حذف هذا الصوت.
ونشرت لاحقا الجمعية الأمريكية للنيازك المقطع نفسه مع تعليق: "تلقينا أكثر من 50 بلاغا عن ظهور نيازك متفجرة في ولايتي كولورادو ونيو مكسيكو".
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