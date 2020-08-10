تعليق عضوية وزير الدفاع الإثيوبي ومسؤولين في الحزب الحاكم

وقالت صحيفة "ethiopiaobserver" إنه في نهاية اجتماع مغلق للحزب استمر يومين في أديس أبابا، تقرر تعليق عضوية وزير الدفاع ليما ميجيرسا، إلى جانب عضو آخر في اللجنة التنفيذية وهما تيبا حسن، وعضو اللجنة المركزية، ميلكيسا ميديجا.
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يذكر أن ميجيرسا كان في يوم من الأيام الحليف الأقرب لرئيس الوزراء أبي أحمد وصديقه المفضل، كما أن لميجيرسا الفضل في إصلاح منظمة أورومو الديمقراطية الشعبية (OPDO)، وهو أحد الأحزاب الأربعة التي تشكل جبهة الثورة الشعبية الإثيوبية (EPRDF) والإدارة الإقليمية.
تغيرت الأمور عندما نشأ خلاف بين آبي أحمد وميجيرسا بسبب التحرك لدمج الائتلاف الحاكم المنحل، EPRDF، في حزب واحد. حيث أعرب ميجيرسا علنًا عن عدم موافقته على "الاندماج المتسرع للأحزاب السياسية"، ونتيجة لذلك، تعقدت علاقته مع آبي أحمد.
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