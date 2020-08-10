برلين -سبوتنيك. ووفقا لوكالة "دي.بي.أي" الألمانية للأنباء أدرج في القائمة التي قامت الدول الأوروبية الثلاث بعرضها 6 أفراد وكيانات قانونية يشتبه في قيام شركات من تركيا وكازاخستان والأردن بتوفير السفن والطائرات وغيرها من الفرص اللوجستية لتزويد ليبيا بالأسلحة في انتهاك لقرار الأمم المتحدة لعام 2011.
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ولم يتم تحديد أسماء المواطنين الليبيين الذين وردت أسماؤهم في القائمة.
وفي منتصف تموز/يوليو، قال قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إنهم مستعدون للنظر في إمكانية فرض عقوبات جديدة على انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وفي نهاية يوليو، أفادت وزارة الخارجية الألمانية أن العقوبات ستكون مستهدفة ويمكن تبنيها في إطار نظام العقوبات الحالي على ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر تنسيق أوروبي لفرض عقوبات على شركات تركية وأردنية لانتهاك حظر السلاح إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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