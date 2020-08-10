وقالت الوزيرة في كتاب استقالتها، بحسب قناة "الجديد" اللبنانية: "كارثة مرفأ بيروت جاءت لتؤكد أن لبنان دخل مرحلة العناية الفائقة".
© REUTERS / HANNAH MCKAY
وتابعت أن "الأزمة العميقة والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن تفرض الاحتكام إلى إرادة الشعب".
تأتي الاستقالة ضمن سلسلة استقالات شملت وزراء وبرلمانيين على خلفية الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت الأسبوع الماضي وخلف خسائر بشرية ومادية هائلة.
وفي السياق قدمت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد ووزير البيئة دميانوس قطار، استقالتهم من الحكومة، أمس الأحد.
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
إثر ذلك، توافد آلاف المتظاهرين الى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.
كما عمد محتجون إلى اقتحام عدد من المباني في وسط بيروت وأضرموا النيران فيها، وفي المقابل، اقتحمت مجموعة من العسكريين المتقاعدين وزارات الخارجية والبيئة والاقتصاد، وتواصلت التوترات الأمنية مع اقتحام متظاهرين لجمعية المصارف الواقعة في وسط بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر "تمنيت على الحكومة الاستقالة"... وزيرة العدل اللبنانية تقدم استقالتها لحسان دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.