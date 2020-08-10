وبحسب وكالة "سانا" فإن نصف أعضاء المجلس سيؤدون اليمين الدستورية اليوم فيما سيؤدي النصف الثاني اليمين غدا.ً وتمت الجلسة بتلاوة أسماء الناجحين بمقاعد المجلس، وكلمة افتتاحية من رئيس المجلس. وبتاريخ 21 من يوليو/ تموز الماضي أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث التي تنافس عليها 1656 مرشحاً بينهم 200 مرشحة للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعداً فيما قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات إعادة الانتخاب والفرز في خمسة مراكز انتخابية، اثنان منها في حلب واثنان في ريف حلب ومركز واحد في دير الزور في اليوم التالي، وذلك بسبب عدم تطابق الأوراق داخل الصندوق مع بيانات السجل.

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كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشعب السوري يعقد أولى جلساته... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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