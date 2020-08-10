شكرا لقرائتكم خبر عن السفير العراقى بالسعودية : هناك توافق تام فى الرؤى بين العراق والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السفير العراقى فى السعودية، قحطان الجنابى، اليوم،الاثنين، عن وجود مشاورات ثنائية بين الرياض وبغداد؛ لتسهيل حركة تنقل الأفراد بين البلدين، معلنا عن فتح معبر برى جديد قريبا.

وقال الجنابي- في بيان أوردته قناة "السومرية الإخبارية- إن "العراق والسعودية يبحثان إلغاء سمات الدخول بالنسبة لحملة الجوازات الدبلوماسية، وإلغاء رسوم السمات بالنسبة لحملة الجوازات العادية، لتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك عائدا اقتصاديا كبيرا بعد فتح منفذ "عرعر" البري الجديد، حيث من المتوقع أن تحدث قفزة اقتصادية ، بالنسبة لمدينة عرعر والمدن القريبة منها في الجانب السعودي، وأيضا في محافظة الأنبار ومدينة النخيب.

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ووصف الجنابي العلاقات الثنائية بين الرياض وبغداد بأنها "نتاج القواسم الدينية والعشائرية والثقافية المشتركة بين البلدين الشقيقين، وأن هناك توافقا تاما في الرؤى بين قيادتي البلدين"، مضيفا أن "الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان يحرصان على دعم سياسة الانفتاح نحو العراق".

وأوضح أن "هناك تعاونا وثيقا بين الأجهزة الأمنية العراقية ونظيرتها السعودية؛ لمنع التسلل ومنع نشاط التهريب والعصابات الإجرامية، وهذا ما حقق استقرارا كبيرا وتأمينا للحدود البرية الشاسعة"، مشددا علي أن "التعاون بين الأجهزة الأمنية في كلا البلدين تعاون مستمر وثابت وبناء".

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، زيارة للسعودية، سبق أن تأجلت بسبب دخول العاهل السعودي المستشفى.