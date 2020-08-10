شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الجزائري: صادرات الغاز الجزائرية ستشهد انخفاضا حادا فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الجزائرى عبد المجيد عطار لتلفزيون النهار إن صادرات الجزائر من الغاز ستنخفض إلى 26 مليار متر مكعب سنويا فى 2025 من 45 مليارا فى 2020، وأضاف عطار أن الصادرات بين 2025 و2030 ستدور بين 26 و30 مليار متر مكعب سنويا.

يرجع الانخفاض بشكل رئيسى، إلى ركود الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلى وعدم كفاية الاستثمار.

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بلغت صادرات الجزائر من الغاز ذروتها فى 2005 عند 64 مليار متر مكعب، وسجلت الصادرات 51.4 مليار متر مكعب فى 2018.

تستمد الجزائر 95 بالمئة من إيراداتها الخارجية من مبيعات النفط والغاز.