«تويتر» تختبر تقنية جديدة تساعد في تتبع مصدر التغريدات

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: كشف موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أن منصة التدوين المصغر الشهيرة “تويتر”، تختبر تقنية جديدة تساعد مستخدميها في تتبع مصدر التغريدات. وأوضح الموقع أن التقنية الجديدة ستُظهر بصورة مباشرة عدد الاقتباسات التي استخدمت فيها تلك التغريدة، ومصدر التغريدة الأصلي. وستساعد تلك التقنية في تتبع التغريدات ومعرفة الهدف الأصلي من التغريدة الأصلية، والتي تساعد بدورها في متابعة ووقف الأخبار والتغريدات المضللة.

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