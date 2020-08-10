من اليوم ولمدة شهر.. باريس تفرض وضع الكمامات في أحيائها المكتظة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد بروكسل ومدريد، تفرض باريس وضع الكمامات إلزامياً، الاثنين، في أحياء مكتظة منها، غير أن الالتزام بهذا الإجراء لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، قد يصطدم بموجة القيظ التي تجتاح العاصمة الفرنسية.

ولن يعود من الممكن التسكع بدون كمامات في بعض المناطق السياحية أو الشوارع التجارية الرئيسية في العاصمة الفرنسية، مثل ضفاف نهر السين، وتلة مونمارتر، وشارع موفتار، كما يسري التدبير ذاته في بعض مدن منطقة إيل دو فرانس.

ومن خلال فرض وضع الكمامة إلزامياً، تسير باريس على خطى مدن فرنسية أخرى مثل نيس ومرسيليا وليل، وأيضاً على خطى دول أخرى مثل منطقة مدريد في إسبانيا، وبلجيكا ورومانيا التي عززت منذ أواخر يوليو/تموز الماضي، تدابيرها الصحية.

ويهدف الإجراء المقرر لمدة شهر قابل للتمديد، إلى مكافحة الإصابات الجديدة التي تبعث مخاوف من موجة ثانية من الوباء، قد تشكل ضربة شديدة للاقتصاد الفرنسي. ويبدو أن هذه المهمة ستكون صعبة؛ إذ لوحظ خلال الـ48 ساعة الماضية تجاهل عدد كبير من الأشخاص في دول أوروبية عدة، للإجراءات الصحية الموصى بها في ظل درجات حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية.