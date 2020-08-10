بيانات صينية ترفع الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً، اليوم الاثنين، بعد تباطؤ معدل أسعار المنتجين في الصين وصعود أسعار النفط، في حين يتطلع المستثمرون إلى واشنطن بحثاً عن بوادر تحفيز أمريكي جديد.

وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.3%، في مستهل أسبوع قد يشهد تداولات فاترة مع بدء العطلات الصيفية للمتعاملين.

وارتفعت القطاعات الأكثر حساسية للحالة الاقتصادية مثل البنوك والنفط والغاز وصناعة السيارات، بعد أن أظهرت البيانات انحساراً في انكماش أسعار المصانع في الصين في يوليو/تموز، بفعل صعود أسعار النفط العالمية وعودة النشاط الصناعي إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا.

وصعدت أسهم شركات الطاقة الكبرى «بي بي» و«رويال داتش شل» و«توتال» نحو 2%، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الخام بعد أن أثارت أرامكو السعودية تفاؤلاً حيال الطلب الآسيوي، وعقب تعهد العراق بتعميق تخفيضات المعروض.

وقفز سهم شركة سبي الهندسية الفرنسية 5.7%، بعد رفع تصنيفه إلى «شراء» من جيفريز، في حين نزل سهم مستثمر التكنولوجيا الهولندي بروسوس لليوم الثالث على التوالي، متأثراً بالاستعدادات الأمريكية لحظر التطبيقين الصينيين الرائجين «وي تشات» و«تيك توك».

وانخفض قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية، وهما من القطاعات ذات الثقل، 1% و0.4% على الترتيب، مما حد من مكاسب السوق عموماً. (رويترز)