27 مليون دولار واردات مصر من التبغ في شهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الواردات المصرية من التبغ زيادة ملحوظة خلال شهر مايو الماضي، وفقاً لبيانات حكومية، حيث بلغت الواردات المصرية من التبغ وورق الدخان نحو 27 مليوناً و228 ألف دولار، مقابل 18 مليوناً و993 ألف دولار في مايو/أيار عام 2019، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و235 ألف دولار.

وجاءت الواردات من التبغ ضمن قائمة واردات مصر من المواد الخام، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي بلغت قيمتها 533 مليوناً و302 ألف دولار في مايو/أيار الماضي، مقابل 799 مليوناً و512 ألف دولار في مايو عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 266 مليوناً و210 آلاف دولار.