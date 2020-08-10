شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع البطالة في تركيا إلى 12.9% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات اليوم الاثنين، ارتفاع البطالة في تركيا بين أبريل/نيسان، ويونيو/حزيران، إلى 12.9%، مقارنة مع 12.8% في الشهر السابق بفضل حظر على تسريح العاملين في خضم جائحة كورونا.
وتراجع التوظيف 2.4 مليون على أساس سنوي في الفترة ذاتها إلى 25.9 مليون، تزامناً مع ظهور أثر التوقف شبه التام لأنشطة الشركات على الاقتصاد. وتراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 47.6% من 52.9% قبل سنة. وكان معدل البطالة 12.8% في الفترة ذاتها قبل عام.
وارتفع معدل البطالة غير الزراعية إلى 15.2% من 15% قبل سنة، حسبما ذكره معهد الإحصاء التركي.
(رويترز)
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