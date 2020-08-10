مقتل سبعة أشخاص في جزيرة أوبي اليونانية بسبب الفيضانات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل سبعة أشخاص، الأحد، إثر سيول وفيضانات تسببت بها أمطار غزيرة هطلت على جزيرة أوبي القريبة من أثينا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها الدفاع المدني.

وبعدما كان اثنان في عداد المفقودين، قال متحدث باسم فرق الإنقاذ لـ«فرانس برس»، إن امرأة عثر عليها على قيد الحياة، والمنقذون يبحثون عن رجل مفقود. وكان وزير الدولة للدفاع المدني نيكوس هاردالياس، صرّح للصحفيين أثناء زيارته لبوليتيكا في أوبي، بأن خمسة أشخاص قتلوا واثنين في عداد المفقودين.

ومن بين القتلى رضيع يبلغ ثمانية أشهر عثر عليه ميتاً في منزل اجتاحته المياه في بوليتيكا على بعد 100 كيلومتر شمالي أثينا، وعثر على والديه سالمين بصحة جيدة. من جانبه أعرب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن عميق الألم لخسارة هؤلاء المواطنين، مشيراً إلى توجهه، الاثنين، إلى أوبي، في تغريدة على موقع تويتر.

ومن بين القتلى أيضاً امرأة ورجل في منتصف الثمانينات، يقطنان منزلين مختلفين في بوليتيكا وعثر عليهما فاقدي الوعي قبل نقلهما إلى المستشفى، حيث فارقا الحياة، وفق الدفاع المدني، كما قتل رجل وامرأة في السبعينات في بلدة بورتزي.

وفي حصيلة جديدة قال رجال الإطفاء، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم، دون إعطاء تفاصيل فورية عنهم، وإن شخصاً واحداً لا يزال مفقوداً.

واجتاحت السيول مئات المنازل، إثر هطول أمطار غزيرة ليل السبت/الأحد، في بلدات بوليتيكا، وبساهنا، وبورتزي ولفكانتي غربي هذه الجزيرة التي تعدّ مقصداً سياحياً للعديد من سكان أثينا، ولحقت أضرار بشبكات الطرق بسبب تكدّس الوحول وأنقاض جرفتها السيول.

ولفتت وكالة الأنباء اليونانية «إنا»، إلى أن العديد من المصطافين وجدوا أنفسهم عالقين في مخيم في الجزيرة، فيما يشارك أكثر من مئة عنصر في الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ، إضافة إلى طوافتين. كما تشارك شرطة المرفأ.