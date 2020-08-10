الذهب يتراجع والدولار يتمسك بمكاسبه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع تمسك الدولار بالمكاسب التي حققها إثر بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية، في حين يواصل المستثمرون التركيز على العلاقات الصينية الأمريكية قبيل محادثات تجارة مقررة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 2% إلى 2030 دولاراً للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6%، إلى 2040.80 دولار، في الوقت الذي تشهد فيه أسواق اليابان وسنغافورة عطلات عامة.

وكان الذهب بلغ ذروة قياسية عند 2072.50 دولار يوم الجمعة، ثم تراجع بنحو 2%، مع انتعاش الدولار بفعل بيانات تظهر نمو الوظائف الأمريكية غير الزراعية 1.763 مليون وظيفة في يوليو/ تموز.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى «أكسي كورب للخدمات المالية»: «ارتفاع الدولار يضغط على قرارات المستثمرين، فضلاً عن أن الناس سيكونون أكثر ميلاً لجني الأرباح بعد موجة صعود بهذه الضخامة. كما أن احتمالات التصحيح كبيرة للغاية، حيث يتوقف الأمر على رؤية السوق للدولار عموماً، في ضوء التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين».

وتراجعت الفضة 0.2% إلى 28.24 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 1.2%، مسجلاً 972.93 دولار، واستقر البلاديوم عند 2177.04 دولار للأوقية. (رويترز)