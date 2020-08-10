شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل حكومة جديدة في موريتانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رئاسة الجمهورية في موريتانيا، الأحد، تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المعين قبل أيام، محمد ولد بلال.

وذكرت الرئاسة في بيان لها، أن عدداً من وزراء الحكومة السابقة احتفظوا بحقائبهم ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة، ومن بينهم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية.

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