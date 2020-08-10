شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع زيارة مسؤول أمريكي بارز.. تايوان تعترض مقاتلات صينية اقتربت من أجوائها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن طائرات صينية مقاتلة عبرت لفترة وجيزة، الخط الفاصل في مضيق تايوان، الاثنين، لكن القوات الجوية تمكنت من «إبعادها».

وأضافت الوزارة نقلاً عن القوات الجوية، أن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات في تايوان تعقبت أيضاً المقاتلات الصينية. وجاءت الواقعة في أول يوم كامل من الزيارة رفيعة المستوى التي يقوم بها وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار لتايوان، ونددت بها الصين.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها ولا يحق لها إقامة علاقات مستقلة مع الدول الأخرى.

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