للتصدي لـ«كورونا» والفيضانات.. الصليب الأحمر يدرب 43 ألف متطوع في كوريا الشمالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول في الصليب الأحمر، الاثنين، إن المنظمة تدرب أكثر من 43 ألف متطوع في كوريا الشمالية بعضهم في مدينة كايسونج الخاضعة للعزل العام، وذلك للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا وتقديم مساعدات للمتضررين من الفيضانات.

وأعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، حالة الطوارئ الشهر الماضي، وفرض العزل العام في مدينة كايسونج الواقعة قرب الحدود مع كوريا الجنوبية، وذلك بعد ظهور أعراض الفيروس على شخص عاد للبلاد من كوريا الجنوبية التي فر إليها منشقاً في عام 2017.

وأثارت الأمطار الغزيرة والفيضانات في الأيام الأخيرة، المخاوف بشأن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمحاصيل وإمدادات الأغذية في هذا البلد المنعزل. من جانبه قال المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أنطوني بالمين، إن الاتحاد أقام شبكة موسعة من المتطوعين من أبناء كوريا الشمالية لمساعدة السكان في كل الأقاليم التسعة على تجنب الإصابة بالفيروس، وتقليل الأضرار الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وأضاف: «لقد أضيرت مئات المنازل وغمرت المياه مساحات كبيرة من حقول الأرز، بسبب الأمطار الغزيرة وبعض السيول». ولم تؤكد كوريا الشمالية رصد أي إصابات بكورونا، لكنها فرضت إجراءات حجر صحي مشددة.