الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الاثنين، إنها سجلت 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، يوم التاسع من أغسطس/آب الجاري، صعوداً من 23 حالة في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان، أن العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج.

وسجلت اللجنة أيضاً 31 حالة جديدة خالية من الأعراض، مقارنة مع 11 حالة في اليوم السابق. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84,668، بينما لا يزال عدد الوفيات بالوباء دون تغيير عند 4634.