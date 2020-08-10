صدامات بين الشرطة ومحتجين في مينسك عقب الانتخابات الرئاسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت صدامات بين الشرطة ومحتجين، الأحد، في العاصمة البيلاروسية مينسك، ومدن أخرى استخدمت خلالها قوات إنفاذ القانون، القنابل الصوتية، وفق ما أفاد به شهود وتقارير إعلامية، وذلك عقب انتخابات رئاسية تقول المعارضة إنها مزوّرة.

وقال شهود عيان، إن الفوضى عمّت العاصمة التي دوّى فيها صراخ المحتجين وأطلقت أبواق السيارات وصفارات الإنذار. وأشاروا إلى أن ساحة وسط مينسك شهدت تجمّع بضعة آلاف من المحتجين ونحو ألف شرطي، وقد وقعت صدامات حاول خلالها محتجون إقامة عوائق.

وأوردت وسائل إعلام تابعة للمعارضة بينها «توت بي» و«ناشا نيفا»، أن صدامات وقعت وأن شاحنة صغيرة تابعة للشرطة صدمت حشداً من المحتجين في وسط مينسك، وكذلك تم استخدام خراطيم المياه.

وأفاد مراسل «فرانس برس» بسماع دوي قنابل صوتية، وبتقدم عناصر من شرطة مكافحة الشغب مدرعين، باتجاه المحتجين، ووردت تقارير عن تسجيل إصابات وتوقيف العشرات، علماً بأن وزارة الداخلية نفت سقوط جرحى.

وبحسب استطلاع الخروج من مراكز الاقتراع الرسمي فقد فاز الرئيس، ألكسندر لوكاشنكو بولاية رئاسية سادسة بنيله 79.7%، من أصوات المقترعين.

وحلّت منافسته الرئيسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، ثانية بنيلها 6.8% من الأصوات، وفق الاستطلاع. وقد سارعت إلى رفض النتائج والتشديد على أن «الأغلبية معنا».