436 إصابة بكورونا في ألمانيا.. وأستراليا تسجل حصيلة وفيات قياسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، في ألمانيا بواقع 436 حالة، مقابل 555 في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 216,327، وارتفع عدد الضحايا بواقع وفاة واحدة، ليصل إلى 9197.

وفي سياق متصل، سجلت أستراليا عدداً قياسياً للوفيات اليومية بفيروس كورونا، الاثنين، على الرغم من تراجع عدد الإصابات الجديدة في ولاية فيكتوريا؛ البؤرة الحالية للعدوى في البلاد، قرب أدنى مستوياتها خلال أسبوعين.

وأعلن مسؤولون في فيكتوريا، مركز الموجة الثانية لفيروس كورونا في أستراليا، وفاة 19 شخصاً بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية للضحايا في البلاد منذ ظهور الوباء، وذلك على الرغم من وجود ولايات أخرى لم تعلن بعد أرقام الإصابات والوفيات، فيما أعلن مسؤولو الولاية تسجيل 322 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أقل عدد إصابات يومية منذ 29 يوليو/تموز الماضي، وسجلت أستراليا 21 ألف إصابة بالفيروس و314 وفاة.